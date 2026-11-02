В Татарстане 17% жителей установили самозапрет на кредиты
В Чувашии и Кировской области запрет стоит у 20% жителей, в Марий Эл — у 17%
В Татарстане самозапрет на получение кредитов действует у 668,4 тыс. жителей (17% населения региона). В октябре жители Татарстана направили 23,1 тыс. заявлений на установку самозапрета и 8 тыс. — на его снятие, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро.
В Чувашии за месяц подали 8,7 тыс. заявлений на установку ограничения и 2,8 тыс. — на снятие. Самозапрет действует у 236,9 тыс. жителей республики (20% населения).
В Кировской области в октябре поступило 7 тыс. заявлений на установку самозапрета и 2,5 тыс. — на снятие. Самозапрет действует у 228,2 тыс. человек, или 20% населения.
В Марий Эл показатели составили 3,7 тыс. заявлений на установку и 1,3 тыс. — на снятие ограничений. Самозапрет действует у 112 тыс. человек (17% населения).
По данным ОКБ, с момента запуска сервиса россияне направили 29 млн заявлений на установку самозапрета и 3,9 млн — на его снятие. На сегодняшний день самозапрет действует у 22,7 млн граждан. В октябре россияне подали 765,6 тыс. заявлений на установку ограничения, что на 4,2% больше, чем в сентябре. Количество заявлений на снятие сократилось на 1,2%, до 253,1 тыс.