В Татарстане 17% жителей установили самозапрет на кредиты

По данным ОКБ, с момента запуска сервиса россияне направили 29 млн заявлений на установку самозапрета и 3,9 млн — на его снятие. На сегодняшний день самозапрет действует у 22,7 млн граждан. В октябре россияне подали 765,6 тыс. заявлений на установку ограничения, что на 4,2% больше, чем в сентябре. Количество заявлений на снятие сократилось на 1,2%, до 253,1 тыс.