Жители Башкирии планировали теракт в Челябинской области
УФСБ России по Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего уфимца и его 20-летней пособницы из Белебеевского района, планировавших совершить теракт на железной дороге. Им инкриминируется подготовка к теракту (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, уроженец Уфы переписывался в соцсетях с представителем некой запрещенной на территории России украинской организации. Так ему поручили поджечь «железнодорожное транспортное средство» в Ашинском районе Челябинской области. Для этого уфимец привлек к задаче 20-летнюю жительницу Белебеевского района, с которой они «прошли обучение тактике совершения террористического акта».
По пути к месту совершения поджога обвиняемых задержали полицейские линейного отдела. По местам проживания задержанных изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления, отметили в УФСБ.