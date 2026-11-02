Жители Башкирии планировали теракт в Челябинской области

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, уроженец Уфы переписывался в соцсетях с представителем некой запрещенной на территории России украинской организации. Так ему поручили поджечь «железнодорожное транспортное средство» в Ашинском районе Челябинской области. Для этого уфимец привлек к задаче 20-летнюю жительницу Белебеевского района, с которой они «прошли обучение тактике совершения террористического акта».