Суд Ставрополья признал банкротом ООО «Абтроникс» с долгом 578 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным (банкротом) ООО «Абтроникс», занимающееся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Общая кредиторская задолженность компании составляет 577,98 млн рублей. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 29 марта 2027 года. Конкурсным управляющим утверждена Марина Шалаева, член Союза арбитражных управляющих «Авангард». Рассмотрение отчета о результатах процедуры назначено на 15 марта 2027 года.
Инициатором банкротства выступило АО «Сетевые Технологии». В ходе процедуры наблюдения, введенной в феврале 2024 года, временный управляющий Василий Шевченко установил полную неплатежеспособность должника.
Временный управляющий пришел к выводу, что у компании отсутствуют ликвидные активы для погашения обязательств. По данным бухгалтерской отчетности за 2023 год, балансовая стоимость имущества составляла 899,28 млн руб. при выручке в 525,8 млн руб. Для полного расчета с кредиторами за два года внешнего управления потребовалась бы выручка в размере 11,74 млрд руб., что финансовый анализ признал невозможным.
В ходе разбирательства должник пытался затянуть процесс, ходатайствуя об отложении заседания из-за незавершенной инвентаризации имущества на территории Индустриального парка Ставрополя. Однако суд учел позицию самого ООО «Абтроникс», которое в последующих ходатайствах признало нецелесообразность завершения инвентаризации до начала конкурсного производства и отказалось от претензий по оформлению допуска к гостайне.
Первое собрание кредиторов, состоявшееся 17 июля 2026 года, было признано правомочным: в нем приняли участие кредиторы, обладающие 94,61% голосов (включая УФНС по Ставропольскому краю, ИП Агеева Ю.Ю. и ООО «ГК СИБМИКРО»). Собрание единогласно приняло решение о переходе к конкурсному производству.
Временный управляющий также указал на отсутствие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.