Суд Ставрополья признал банкротом ООО «Абтроникс» с долгом 578 млн рублей

Временный управляющий пришел к выводу, что у компании отсутствуют ликвидные активы для погашения обязательств. По данным бухгалтерской отчетности за 2023 год, балансовая стоимость имущества составляла 899,28 млн руб. при выручке в 525,8 млн руб. Для полного расчета с кредиторами за два года внешнего управления потребовалась бы выручка в размере 11,74 млрд руб., что финансовый анализ признал невозможным.