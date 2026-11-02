Две зоны деятельности регоператора ТКО в Нижегородской области объединят

Зоны деятельности региональных операторов ТКО № 7 и № 8 в Нижегородской области с 1 апреля 2027 года объединят, следует из опубликованного областным министерством экологии проекта обновленной территориальной схемы обращения с отходами. Оператор новой зоны № 7/8 будет обслуживать Арзамас, Первомайск, Саров и 19 муниципальных округов на юге и юго-востоке региона.