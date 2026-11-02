Две зоны деятельности регоператора ТКО в Нижегородской области объединят
Зоны деятельности региональных операторов ТКО № 7 и № 8 в Нижегородской области с 1 апреля 2027 года объединят, следует из опубликованного областным министерством экологии проекта обновленной территориальной схемы обращения с отходами. Оператор новой зоны № 7/8 будет обслуживать Арзамас, Первомайск, Саров и 19 муниципальных округов на юге и юго-востоке региона.
Сейчас две зоны обслуживает регоператор «МСК-НТ». После объединения зон оператора выберут на конкурсной основе, говорится в проекте терсхемы.
Также в связи с переносом срока строительства межмуниципального полигона на 2028 год в Арзамасском округе перераспределят потоки ТКО и будут использовать перегрузочные станции. Потоки отходов из Арзамаса, Первомайска и Перевозского, а также Вадского, Шатковского и Лукояновского округов будут обрабатывать на объекте регоператора в Арзамасе и направлять на захоронение на полигон «ОРБ Нижний» в Богородский округ. Отходы из других южных муниципалитетов после перегрузки направят на полигон в Сергачский округ.
В 2029–2035 годах все отходы юга Нижегородской области будут отправляться на обработку и захоронение на новый полигон в Арзамасском округе.