Выпросить на свалку

Арбитражный суд отказал в блокировке банковской гарантии, выданной по проекту строительства крупного полигона ТКО в Арзамасском округе московскому генподрядчику ООО «Унистрой». Ввод полигона отложен на 2028 год, «дочка» Корпорации развития Нижегородской области «Проект 3» выставила 1,3 млрд руб. неустойки столичному контрагенту, в отношении которого введена процедура наблюдения по иску о банкротстве. В «Унистрой» полагают, что 320 млн руб. по банковской гарантии могут быть списаны в счет погашения требований истца, и заказчик получит необоснованное обогащение. Тем временем из-за переноса сроков строительства полигона нижегородским властям пришлось менять территориальную схему обращения с отходами и перераспределять мусорные потоки на другие муниципалитеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области отказался вводить обеспечительные меры в отношении банковской гарантии строительства полигона ТКО в Арзамасском округе, которые просил принять московский генподрядчик «Унистрой». Компания пыталась заблокировать выплату 320 млн руб. по гарантии Нокссбанка в рамках спора с «дочкой» областной корпорации развития «Проект 3» — заказчиком и концессионером стройки.

Как писал «Ъ», столичная компания обязалась построить межмуниципальный полигон мощностью 160 тыс. т с автоматизированным мусоросортировочным комплексом, участками компостирования и обработки крупногабаритных отходов у села Волочиха до 2027 года, стоимость проекта оценивалась в 2,9 млрд руб. Предполагалось, что из общей суммы финансирования 1,9 млрд руб. в виде льготного займа за счет размещения облигаций инвестору предоставит Российский экологический оператор (РЭО).

Однако в июле 2026 года минэкологии Нижегородской области опубликовало документы о переносе ввода полигона на 2028 год «ввиду ряда объективных причин». Очевидно, в их числе оказался срыв сроков проекта и процедура наблюдения в отношении подрядчика «Унистрой», которую Арбитражный суд Москвы ввел в июле 2026 года по заявлению ООО «Скиф» о банкротстве компании из-за долга 49,8 млн руб. Судя по арбитражной картотеке, кредиторами «Унистроя» числятся еще десять организаций. В свою очередь «Проект 3» потребовал от компании 1,3 млрд неустойки и 320 млн руб. по банковской гарантии в рамках арбитражного разбирательства из-за переноса ввода полигона, следует из материалов дела.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Унистрой» зарегистрировано в 2010 году в Москве с уставным капиталом 20 тыс. руб. Компанией владеет и руководит ею Семен Фаерштейн. ООО специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Выручка организации в 2025 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 8,1 млн руб.

Представители ООО «Унистрой» доказывали в суде, что списание 320 млн руб. по гарантии банка приведет к необоснованному обогащению ООО «Проект 3», требования которого в компании сочли несоразмерными, а попытку раскрыть гарантию — злоупотреблением правом. Отметим, ранее суд уже вводил обеспечительные меры в виде запрета выплачивать средства по гарантии, однако в июле это решение апелляция отменила. А в сентябре юристы «Унистроя» вновь ходатайствовали о принятии обеспечительных мер в виде блокировки выплат. Однако арбитраж решил, что обращение к гаранту не является злоупотреблением права и требование выплат может стать самостоятельным основанием для обращения в суд. При этом «Унистрой» выступает генподрядчиком строительства социально значимого объекта, отметил суд, а факт невозможности возврата денежных средств по банковской гарантии, если их получит «Проект 3», не доказан, говорится в материалах дела.

Добавим, пока идут судебные разбирательства, минэкологии Нижегородской области приходится корректировать территориальную схему обращения с отходами. Из-за задержки ввода полигона мусорные потоки из Арзамасского и Сергачского кластеров планируется перераспределить на другие объекты накопления ТКО.

Владимир Зубарев