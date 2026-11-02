На Ставрополье троих обвиняют в продаже шести человек для принудительного труда
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела об организации трудовой эксплуатации шести человек. Трое местных жителей, по версии следствия, в течение девяти лет находили людей без определенного места жительства или злоупотреблявших алкоголем и передавали их другим лицам за деньги для бесплатной работы. Дело направлено в Изобильненский районный суд, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, организованную группу в 2015 году создал житель села Московского. В нее вошли еще три человека. В 2016–2025 годах участники группы в различных составах подыскивали людей в регионе, а затем продавали их для эксплуатации. Как уточнили в краевом управлении МВД, стоимость одного человека составляла от 10 тыс. до 40 тыс. руб. в зависимости от физических навыков.
Кроме того, у двух участников группы обнаружили синтетический наркотик. Одно из уголовных дел выделили в отдельное производство.
Фигурантам вменяют торговлю людьми, совершенную организованной группой, в целях эксплуатации (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), а также незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ).