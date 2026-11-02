На Ставрополье троих обвиняют в продаже шести человек для принудительного труда

По данным следствия, организованную группу в 2015 году создал житель села Московского. В нее вошли еще три человека. В 2016–2025 годах участники группы в различных составах подыскивали людей в регионе, а затем продавали их для эксплуатации. Как уточнили в краевом управлении МВД, стоимость одного человека составляла от 10 тыс. до 40 тыс. руб. в зависимости от физических навыков.