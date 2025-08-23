Парадоксы рабства
Чего обычно не пишут в учебниках истории о невольниках и их владельцах
23 августа объявлен ЮНЕСКО Днем памяти о работорговле и ее отмене. “Ъ” изучил вопрос и обнаружил парадоксальные факты о рабах, поработителях и о тех, кто помогал тем и другим.
Борцы за свободу на стороне рабовладельцев
День, чтобы напоминать миру об ужасах работорговли и прославлять ее отмену, ЮНЕСКО выбрало вполне осознанно. В ночь на 23 августа 1791 года на острове Санто-Доминго (сейчас его делят Доминиканская Республика и Республика Гаити) вспыхнуло первое массовое восстание рабов, которое оказалось успешным и привело к созданию второго в истории Западного полушария независимого государства — Империи Гаити. Гаитянская революция, как еще называют это восстание, быстро превратилась в полномасштабную и длившуюся довольно долго — 12 лет, 4 месяца и 11 дней — войну. Армии рабов последовательно или одновременно противостояли не только французские войска, но еще и британские, и испанские. Что было естественно: Испания и Великобритания имели собственные колонии в регионе, экономика которых строилась исключительно на рабовладении. Поэтому восстание гаитянских рабов было для них столь же опасным, как и для французов. В первую очередь это касалось Испании, которая делила остров Санто-Доминго с Францией.
Куда парадоксальнее было участие в войне на Гаити поляков из знаменитого легиона Домбровского, состоявшего из людей, которые были готовы биться за свободу родной Польши и бороться на стороне свергшей королевскую власть Франции.
На Гаити их отправил Наполеон Бонапарт, надеявшийся с их помощью подавить восстание. На остров, говорят историки, в 1802 году высадились 5280 поляков. Вскоре их численность сократилась на 4 тыс. человек: гаитяне умели сражаться, да и тропические болезни поляков не щадили. В конце концов французы проучили легионерам охрану тюрем и заключенных там военнопленных-рабов. К моменту окончания революции в 1804 году поляков на острове оставалось около 400, причем, как утверждают гаитянские историки, 140 из них уже воевали на стороне гаитян. Что, несомненно, спасло им жизни: за победой и провозглашением независимого государства — Империи Гаити (созданной по образу наполеоновской Франции) — последовало то, что историки называют резней на Гаити. Победители уничтожали белых жителей острова, и в течение одного года было убито до 7 тыс. человек. Поляков, сражавшихся на стороне революции, конечно, не тронули. Их потомки до сих пор живут в стране.
Первый рабовладелец был чернокожим
В американских учебниках истории обычно пишут о том, что рабство в этой стране ведет историю с 1619 года, когда в Виргинию попали 20 рабов. Это не совсем точно. Привезенные тогда в Виргинию африканцы не были невольниками в полном смысле этого слова. В колонии рабство разрешено не было. И новоприбывшие были так называемыми договорными рабами — свободными людьми, которые обязывались работать бесплатно определенный срок в обмен на какую-то услугу или прощение долга. Чаще всего в случае с африканцами речь шла об оплате услуги по доставке их по морю до нового места жительства, в данном случае — до Виргинии. Через определенное договором время прибывшие в Америку африканцы получали свободу. Одним из таких договорных рабов был человек, который на новом месте принял христианство и имя Энтони Джонсон. В Америке он освободился, женился на такой же освободившейся договорной рабыне и завел себе собственных договорных рабов.
В 1655 году один из работников Джонсона, Джон Кейсор, подал на него в суд, заявив, что срок договора закончился уже давно, а свободы он так и не увидел. После краткого обсуждения суд встал на сторону Джонсона и постановил, что тот имеет право удерживать своего работника в рабстве пожизненно. Так в Америке появился первый настоящий раб. Такой же чернокожий, как и его хозяин. А через некоторое время уже многие богатые виргинцы, только белые, конечно, начали через суд и на основе прецедента получать в вечное владение своих договорных рабов. В 1661 году в Виргинии было официально легализовано рабство.
Рабская Библия
В 1807 году в Лондоне вышло первое — и, кажется, единственное — Священное Писание, предназначенное для рабов. На островах Британской Вест-Индии рабство процветало. Но многие плантаторы и рабовладельцы были людьми глубоко религиозными, считавшими своим долгом способствовать переходу рабов в христианство. Однако проблема состояла в том, что это было невозможно без чтения и изучения Библии, а там было много фрагментов, так или иначе осуждавших рабство.
Выход был найден. По благословению епископа Лондона Бейлби Портеуса, потомка богатых виргинских плантаторов-рабовладельцев, была издана особая книга с громоздким названием «Избранные части Священной Библии для использования неграми-рабами на островах Британской Вест-Индии». Книга оказалась короткой. В ней не было истории бегства евреев из египетского рабства, не было многих пассажей из посланий апостолов. По некоторым оценкам, из Священного Писания были исключены 90% Ветхого Завета и 50% Нового.
Авторство Библии для рабов так и осталось нераскрытым. Зато известно, что со временем епископ Портеус стал одним из видных борцов за отмену рабства в Британской империи.
Из специального издания Библии для рабов было удалено все негативное о рабстве
Стремление к свободе — болезнь
В середине XIX века широкое распространение в рабовладельческих штатах США получил научный труд «Болезни и физические особенности негроидной расы» врача из Луизианы Сэмюэла Картрайта. И некоторые положения этого исследования до сих пор популярны в среде расистов. Например, утверждение о том, что мозг африканца по размеру меньше мозга европейца. Или что нервная система у представителей негроидной расы менее развита, чем у белых. В XX веке эти утверждения были научно опровергнуты.
Но доктор Картрайт вовсе не пытался своим трудом унизить чернокожих. Физиологией он стремился объяснить не просто гуманность рабства, а его совершенную необходимость. По мнению доброго доктора, чернокожие могут быть счастливы, только когда у них есть хозяин.
Разумеется, доктор Картрайт не мог обойти тот факт, что рабы от хозяев сбегали. Но доктор объяснил, что это — следствие психического заболевания, драпетомании (в буквальном переводе — «мания к бегству из рабства»). Заболевание было приобретаемым. А провоцировали его белые рабовладельцы, которые вели себя с чернокожими на равных. У болезни были симптомы. По словам доктора, рабы, страдающие острой формой драпетомании, проявляли беспричинную угрюмость и столь же беспричинное недовольство.
Заболевание, однако, считалось доктором излечимым. Его рекомендации — порка заболевшего или пойманного беглого раба и ампутация больших пальцев ног.
Доктор Картрайт описал и другую болезнь чернокожих — нежелание работать. Ее он назвал «эфиопская дизестезия». Болели ею в основном свободные чернокожие, поскольку у них не было хозяина, который бы заботился о них. Болезнь часто возникала из-за потери кожей чувствительности и купировалась в основном мытьем таких участков кожи мылом и водой. После чего раба необходимо было отправить на работу под солнцем.
Рабство после рабства
Вступление в силу 13-й поправки к Конституции США, запрещающей рабство на территории страны, поставило Юг на грань катастрофы: экономика региона почти полностью зависела от труда рабов. Впрочем, владельцы плантаций, фабрик по переработке сельхозсырья и виноделен, ставших в один момент убыточными из-за необходимости платить работникам, нашли выход, и в той же самой 13-й поправке. Она запрещала рабство и подневольный труд, но с одной оговоркой: если такой труд не являлся наказанием за преступление.
Дальше все шло по принципу «был бы негр, а статья найдется».
Многие штаты приняли закон, делавший преступлением тунеядство. Наказанием для него выбрали крупный штраф, который безработным заведомо невозможно было выплатить. А дальше все было совсем просто. В южных штатах к тому времени уже несколько десятилетий процветала практика сдачи заключенных в аренду разного рода предпринимателям.
Эксперты говорят, что пика такая практика достигла в 1880-х. Она была настолько распространена, что оказала влияние даже на язык: некоторое время во многих южных штатах слова «негр» и «заключенный» использовались как синонимы.
Официальный конец системе был положен лишь в декабре 1941 года, когда по распоряжению президента Франклина Рузвельта Минюст разослал особое циркулярное письмо, запрещавшее тюрьмам сдавать заключенных в аренду.
Тем не менее правозащитные организации настаивают, что эта практика существует и сейчас. Так, в 2022 году, организация Vera, объединяющая борцов с современным рабством, утверждала, что 2 млн заключенных, в основном чернокожих, «не имеют защиты» от рабского труда. А в 2024 году агентство AP, проведя собственное расследование, заявило, что такой труд используется даже самыми крупными компаниями, включая McDonald’s и Walmart — крупнейшую в мире сеть розничных магазинов.
Даже после формального освобождения рабов отправляли в тюрьму и сдавали в аренду. В какой-то момент слова «негр» и «заключенный» были синонимами
Рабство как форма каннибализма
Один из парадоксов рабства на самом деле кажется очевидным, если дать себе труд задуматься. В рабство чернокожих продавали другие чернокожие. Что, конечно, естественно. Ведь рабовладельческому кораблю, бросавшему якорь у берегов Африки, надо было у кого-то рабов покупать. Покупали они невольников у местных племен. Часто даже не за деньги, а обменивая на современное европейское оружие, которое позволяло этим племенам продвигаться вглубь континента. Там они захватывали новые территории и новых рабов, которых обменивали на новые партии оружия.
орговля рабами, говорят историки, часто и становилась причиной войн между различными африканскими племенами.
А в Европе, утверждают исследователи, трансатлантическую торговлю рабами многие рассматривали и рекламировали как своего рода путь африканцев к спасению. Ведь условия, в которые попадали рабы в Африке, были намного страшнее, чем те, которые были им уготованы по другую сторону Атлантического океана.
Отменить рабство за час
Еще один парадокс из мировой истории рабовладения: колонизаторы, то есть те, кто обычно ассоциируется с рабовладением, в одном конкретном случае способствовали его упразднению, причем в рекордно короткие сроки.
В конце XIX века, уже после отмены рабства в большинстве стран мира, глобальным центром работорговли стало небольшое островное государство Занзибар в Индийском океане. Ежегодно на рынках рабов продавались тысячи людей. Удобное расположение — у берегов Восточной Африки — сделало государство процветающим. Кроме рабов прибыль ему приносила торговля специями и прочими колониальными товарами. Короче говоря, заполучить остров была бы рада любая колониальная держава.
Особенно активно пыталась взять Занзибар под контроль Британия. Она установила над ним протекторат и даже способствовала закрытию рынка рабов.
Но окончательно прекратить постыдную практику не могла — или не очень хотела. Однако в 1896 году империя провела операцию, вошедшую в историю как Англо-занзибарская война. Формальным поводом стало вступление на престол нового султана. Британцам он не нравился, а, в соответствии с договором о протекторате, они имели право голоса при утверждении султана. Война вошла в историю как самая короткая в мире. Боевые действия длились 45 минут (по данным Книги рекордов Гиннеса), в течение которых британский военный корабль обстреливал дворец султана и расположенный рядом султанский гарем. Султан сдался, британцы посадили на трон его родственника, одним из первых решений которого был указ об отмене рабства.
Британцы отменили рабство в колониях в 1833 году, но компенсации рабовладельцам выплатили до конца только в 2015 году
Век расплаты не видать
Британия установила и еще один рекорд: она больше полутора веков расплачивалась за рабство. В прямом смысле этого слова. До 1833 года страна была одной из крупнейших рабовладельческих держав мира. То есть на самом острове Великобритания никто никого не покупал и не продавал, но вот в колониях рабство процветало. И зачастую рабами владели жители Соединенного Королевства. Рабы считались хорошим вложением капитала, а рабовладельцами могли быть и морские офицеры, и вернувшиеся на родину из колоний чиновники. Были даже священники-рабовладельцы.
В 1833 году правительство, под давлением аболиционистов, решило все-таки рабство отменить. Но в соответствующий закон был внесен пункт о компенсации британским рабовладельцам утраты их законного имущества. На это правительство выделило гигантскую сумму в £20 млн (чуть больше £23 млрд в нынешних деньгах). Это составляло примерно 40% всех тогдашних поступлений в казну. £15 млн были заемными. Что, собственно, и спровоцировало рекорд. Окончательно расплатиться по этому долгу британские власти смогли только в 2015 году. То есть налогоплательщики страны выплачивали компенсации работорговцам 182 года!
Закон распространялся и на многие колонии, в том числе в Австралии. Но там рабство фактически сохранялось до 1901 года. Правда, рабов называли уже «работники по договору». Когда и их было приказано освободить, рассказывают историки, многие рабовладельцы, возмущенные вмешательством властей в их бизнес, предпочли собственность утопить.