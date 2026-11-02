В Кировской области назначили нового заместителя министра культуры региона
Заместителем министра культуры Кировской области — начальником отдела развития информационно-культурных связей назначили Оксану Ситникову. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов на еженедельном совещании.
Госпожа Ситникова окончила Вятский государственный гуманитарный университет по специальности «Культурология». Ранее она работала в сфере молодежной политики.
Губернатор вручил ей удостоверение о назначении и пожелал успехов в работе.