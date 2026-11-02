Самарский пригородный маршрут изменит расписание из-за замены электричек

Маршрут №7520 будет отправляться из Самары 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ноября в 15:34 и прибывать в Похвистнево в 18:14. Электричка №7527 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ноября будет уезжать из Похвистнево в 06:05 и приезжать в Самару в 08:50. 4, 7 и 8 ноября состав №7510 будет отправляться из Самары в 09:05 и прибывать в Похвистнево в 11:45. Обратно в Самару в эти даты он пойдет в 15:46 и прибудет в 18:38.