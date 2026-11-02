Водитель иномарки в Тюменской области врезался в фуру и погиб
На 51 км трассы Тюмень — Омск в ДТП погиб водитель иномарки после столкновения с большегрузом, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел сегодня утром.
По предварительным данным, фура Volvo остановилась на краю проезжей части — водителю потребовалось поменять колесо. 34-летний водитель легкового авто Nissan не справился с управлением, врезался в стоящий грузовик и погиб. Он скончался до приезда скорой.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение частично ограничено и осуществляется по одной полосе.