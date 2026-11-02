В Черноземье 4 ноября ожидается холодная, пасмурная и дождливая погода, до +6°C
В среду, 4 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +1°C до +6°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +5°C, днем поднимется до +6°C, вечером опустится до +4°C, а ночью будет +3°C. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет +4°C, днем воздух прогреется до +5°C, вечером ожидается +3°C, а ночью температура опустится до +2°C. Ветер до 6 м/с.
В Курске утром ожидается +3°C, днем будет до +5°C, вечером снова — +3°C, а ночью температура опустится до +1°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +3°C, днем поднимется до +4°C, вечером вновь будет +3°C, а ночью столбик термометра покажет +1°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается +2°C, днем — +4°C, вечером столбик термометра покажет до +3°C, а ночью будет +1°C. Ветер до 7 м/с.
В Тамбове утром будет +3°C, днем — +4°C, вечером — +2°C, а ночью столбик термометра опустится до +1°C. Ветер до 5 м/с.