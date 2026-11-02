В Кисловодске из-за остановки котельной без тепла и горячей воды остались 72 дома
Подача горячей воды и центрального отопления прекращена в 72 многоквартирных домах Кисловодска, а также на станции скорой помощи. Причиной стала остановка котельной на улице Островского, 35 из-за отсутствия необходимого давления газа. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
К устранению проблемы приступили специалисты предприятия «Теплоэнерго» и газовой службы. Аварийные бригады работают на месте, чтобы восстановить давление газа и возобновить подачу тепла.
По словам Моисеева, ход восстановительных работ находится на его личном контроле. К ликвидации последствий остановки котельной привлечены все необходимые городские службы.