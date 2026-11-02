В Кисловодске из-за остановки котельной без тепла и горячей воды остались 72 дома

Подача горячей воды и центрального отопления прекращена в 72 многоквартирных домах Кисловодска, а также на станции скорой помощи. Причиной стала остановка котельной на улице Островского, 35 из-за отсутствия необходимого давления газа. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.