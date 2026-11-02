Пятеро уфимцев обвиняются в похищении людей и вымогательстве

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в октябре прошлого года обвиняемые похитили восемь жителей Уфы, в том числе одного подростка. Переодевшись в форму сотрудников полиции, используя охолощенное оружие и перцовый баллончик, они вывозили людей в безлюдные места, вымогали деньги и похищали их имущество.