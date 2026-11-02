Пятеро уфимцев обвиняются в похищении людей и вымогательстве
Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело пятерых жителей Уфы в возрасте от 19 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), грабеже (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ), вымогательстве (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), разбое (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угоне автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в октябре прошлого года обвиняемые похитили восемь жителей Уфы, в том числе одного подростка. Переодевшись в форму сотрудников полиции, используя охолощенное оружие и перцовый баллончик, они вывозили людей в безлюдные места, вымогали деньги и похищали их имущество.
Всего таким образом они получили около 1,6 млн руб., а у двоих потерпевших отобрали автомобиль и мобильный телефон.
Обвиняемые не признали вину.