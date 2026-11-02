Оренбургская «Надежда» проиграла новосибирскому «Динамо» в матче ЧР по баскетболу
Оренбургская баскетбольная команда «Надежда» с небольшим разрывом уступила в напряженной игре «Динамо» из Новосибирска в домашнем матче Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в воскресенье, 1 ноября, и завершилась со счетом 60:66 (15:17;20:14;11:18;14:17).
Среди хозяек паркета отличились легкий форвард Дарья Колосовская (17 очков, 4 подбора, 3 передачи) и легионер Изабелла Насименто (13 очков, 1 подбор, 1 передача).
На данный момент команда желто-бордовых находится на пятой позиции в группе лидеров турнирной таблицы в то время как новосибирское «Динамо» — на одиннадцатой. В четверг, 5 ноября, «Надежда» примет дома команду «Самара».