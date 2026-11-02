«Строймонтаж» отремонтирует красноярский дворец пионеров за 1,08 млрд рублей

Дворец пионеров площадью 11,18 тыс. кв. м был открыт в 1986 году. В декабре 2024-го был объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий и подготовку предпроектной документации для капремонта. Торги за 13,5 млн руб. выиграл «Красноярскгражданпроект».