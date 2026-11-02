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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Сибирь

«Строймонтаж» отремонтирует красноярский дворец пионеров за 1,08 млрд рублей

Работы должны быть завершены до 31 мая 2028 года
Торги на проведение капитального ремонта здания красноярского дворца пионеров на ул. Конституции СССР, 1 выиграло ООО «Строймонтаж». Контракт с компанией заключен за 1,08 млрд руб. при стартовой цене 1,21 млрд руб., указывается на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит разработать проектную и рабочую документацию, а также выполнить капремонт объекта. Срок сдачи работ установлен до 31 мая 2028 года.
Дворец пионеров площадью 11,18 тыс. кв. м был открыт в 1986 году. В декабре 2024-го был объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий и подготовку предпроектной документации для капремонта. Торги за 13,5 млн руб. выиграл «Красноярскгражданпроект».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2012 году в Красноярске. Выручка организации за 2025 год составила около 1,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 190 млн руб. Владельцем компании указан Антон Митин.
Александра Стрелкова