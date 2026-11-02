«Строймонтаж» отремонтирует красноярский дворец пионеров за 1,08 млрд рублей
Работы должны быть завершены до 31 мая 2028 года
Торги на проведение капитального ремонта здания красноярского дворца пионеров на ул. Конституции СССР, 1 выиграло ООО «Строймонтаж». Контракт с компанией заключен за 1,08 млрд руб. при стартовой цене 1,21 млрд руб., указывается на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит разработать проектную и рабочую документацию, а также выполнить капремонт объекта. Срок сдачи работ установлен до 31 мая 2028 года.
Дворец пионеров площадью 11,18 тыс. кв. м был открыт в 1986 году. В декабре 2024-го был объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий и подготовку предпроектной документации для капремонта. Торги за 13,5 млн руб. выиграл «Красноярскгражданпроект».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2012 году в Красноярске. Выручка организации за 2025 год составила около 1,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 190 млн руб. Владельцем компании указан Антон Митин.