Ростовская область заняла 74-е место в рейтинге доступности ипотеки
Ростовская область оказалась на 74-й позиции среди российских регионов по доступности ипотечного кредитования. Ежемесячный платеж по жилищному кредиту на Дону в среднем составляет 66,8 тыс. руб., что эквивалентно 52,1% совокупного дохода двух работающих жителей региона. Средний размер ипотеки оценивается в 4,4 млн руб. Такие данные приводят аналитики «РИА Новости».
При составлении рейтинга учитывалось соотношение фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой зарплаты двух работающих жителей каждого региона. Этот показатель используется для оценки того, какую долю семейного дохода приходится направлять на обслуживание жилищного кредита.
Первое место занял Чукотский автономный округ, где ипотечный платеж составляет 20,1% совокупного заработка двух работающих. В тройку лидеров также вошли Ингушетия с показателем 22,9% и Магаданская область — 23%.
Последнюю строчку рейтинга занял Дагестан. Там на погашение ипотеки приходится 90,3% совокупного дохода двух работающих жителей региона.