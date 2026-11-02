Ростовская область заняла 74-е место в рейтинге доступности ипотеки

Ростовская область оказалась на 74-й позиции среди российских регионов по доступности ипотечного кредитования. Ежемесячный платеж по жилищному кредиту на Дону в среднем составляет 66,8 тыс. руб., что эквивалентно 52,1% совокупного дохода двух работающих жителей региона. Средний размер ипотеки оценивается в 4,4 млн руб. Такие данные приводят аналитики «РИА Новости».