ИП из Ижевска заплатит за нарушение авторских прав на шеврон ЧВК «Вагнер»
С местного бизнесмена взыскали 80 тысяч рублей
С ИП из Ижевска взыскали 70 тыс. руб. в пользу бизнесмена Александра Полухина из Воронежской области за нарушение авторских прав на рисунок «Шеврон Вагнер неофициальный». Соответствующее решение обнаружил «Ъ-Удмуртия» в Картотеке арбитражных дел.
Предприниматель Максим Савельев, помимо компенсации за нарушение исключительных прав, заплатит проценты по ней с даты вступления в силу решения суда. Также с него взыскали 10 тыс. руб. госпошлины. В чем заключается нарушение, не сообщается. По данным ЕГРИП, основной вид деятельности ижевского бизнесмена — производство кружевных сетчатых и гардинно-тюлевых полотен, а также кружев и вышитых изделий.
Решение судебной инстанции может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.