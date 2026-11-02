ИП из Ижевска заплатит за нарушение авторских прав на шеврон ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Максим Савельев, помимо компенсации за нарушение исключительных прав, заплатит проценты по ней с даты вступления в силу решения суда. Также с него взыскали 10 тыс. руб. госпошлины. В чем заключается нарушение, не сообщается. По данным ЕГРИП, основной вид деятельности ижевского бизнесмена — производство кружевных сетчатых и гардинно-тюлевых полотен, а также кружев и вышитых изделий.