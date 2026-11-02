Жительницу Сатки будут судить за присвоение 10 млн рублей при работе бухгалтером
Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней жительницы Сатки. Ее обвиняют в присвоении 10,6 млн руб. во время работы бухгалтером (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, в 2022–2024 годах главный бухгалтер ООО «Евразийский завод строительного оборудования» умышленно искажала данные в отчетности, внося сведения якобы об уплате налогов и страховых взносов. Так она смогла похитить вверенные денежные средства на сумму более 10,6 млн руб. Под видом выплаты жалованья жительница региона перечисляла деньги на свой счет, а также на счета дочери и сожителя, которыми могла распоряжаться.
На имущество обвиняемой — квартиру в Екатеринбурге — наложен арест. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.