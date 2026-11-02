В Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях прошли фейковые сообщения о ракетных атаках

В МЧС России отмечают, что сейчас «система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме», «взлом мобильного приложения МЧС не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения». МЧС подчеркивает, что оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание, а мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования. В связи с этим ведомство просит население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации — сайту МЧС России и официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях.