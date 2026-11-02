В Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях прошли фейковые сообщения о ракетных атаках
Обманные сообщения хакеров пришли только тем, у кого было скачано мобильное приложение МЧС
Мобильное приложение МЧС подверглось массированной кибератаке, сообщили в понедельник региональные ГУ МЧС по Оренбургской, Самарской и Ульяновской областям.
В ложной рассылке сообщалось про якобы запуск ракет с ядерными боеголовками в ночь на 2 ноября, о необходимости запастись продуктами на три недели и переместиться в подвал, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
В ульяновском региональном управлении МЧС отметили, что подобные сообщения приходили только тем, у кого было скачано специальное мобильное приложение МЧС. В СМС-рассылке, а также в Telegram- и Макс-каналах МЧС фейковых сообщений не было.
В МЧС России отмечают, что сейчас «система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме», «взлом мобильного приложения МЧС не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения». МЧС подчеркивает, что оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание, а мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования. В связи с этим ведомство просит население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации — сайту МЧС России и официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях.
Специалисты ведомства принимают все необходимые меры по восстановлению штатной работы мобильного приложения.
Ночью 2 ноября в Самарской и Оренбургской областях была объявлена опасность атаки БПЛА. Сейчас угроза атаки снята.