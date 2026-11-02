Проект штаб-квартиры ПСБ в Ярославле представят в начале 2027 года
Проектирование штаб-квартиры ПСБ и нового стадиона «Шинник» в Ярославле находится на завершающей стадии. Об этом сообщил председатель банка Петр Фрадков в интервью «Ведомостям». Комплекс планируют построить на месте действующей футбольной арены в центре города.
«Практически вот-вот уже заканчиваем. Я думаю, что в начале следующего года [проект] уже будет обнародован», — сказал господин Фрадков.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», новый стадион «Шинник» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2030 году на месте существующей арены. Проект реализуют при участии ПСБ. В феврале 2026 года в банке уточняли, что на территории разместят общественные пространства и офисы, а жилая застройка не предусмотрена.