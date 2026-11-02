Проект штаб-квартиры ПСБ в Ярославле представят в начале 2027 года

Проектирование штаб-квартиры ПСБ и нового стадиона «Шинник» в Ярославле находится на завершающей стадии. Об этом сообщил председатель банка Петр Фрадков в интервью «Ведомостям». Комплекс планируют построить на месте действующей футбольной арены в центре города.