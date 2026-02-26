ПСБ опроверг жилую застройку на месте стадиона «Шинник» в Ярославле

В Ярославле проект строительства нового стадиона «Шинник» не предусматривает жилую застройку. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе «Банка ПСБ», совместно с которым правительство области будет реализовывать проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов в ходе эфира «Матч Премьер» сообщил, что многофункциональный комплекс будет включать в себя бизнес-центр и жилой комплекс.

«Появившаяся сегодня информация касательно проекта Шинник не соответствует действительности и является недостоверной. Источник не вовлечен в обсуждение проекта и не обладает актуальной информацией о проекте. В настоящее время ПСБ ведет разработку концепции будущего стадиона. Рассматривается вариант реконструкции или строительства нового современного спортивного объекта. На территории будут расположены общественные пространства и офисы. Проект не предусматривает жилую застройку»,— прокомментировали в пресс-службе.

Для разработки концепции по застройке территории проведут открытый конкурс. Проекты представят общественности для выбора лучшей путем голосования.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что новый футбольный стадион «Шинник» хотят построить к 2030 году. Объект на 12 тыс. человек будет на том же месте, где и находится сейчас.