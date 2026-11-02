Житель Удмуртии, устроивший ДТП с четырьмя погибшими, предстанет перед судом

Трагедия произошла вечером 31 мая 2026 года. Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем МАN с полуприцепом, двигался по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к поселку Ачит М-12 «Восток». На одном из участков водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находилась 43-летняя женщина. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое ее несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия. Еще один ребенок получил травмы средней тяжести.