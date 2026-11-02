Югорчанина приговорили к условному наказанию за хранение конопли и боеприпасов

Дома у него нашли и изъяли 174 г дымного охотничьего пороха и 113 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Выяснилось, что раньше житель был владельцем такого оружия, однако в прошлом году лицензию аннулировали из-за привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При передаче предметов вооружения гражданин скрыл часть боеприпасов.