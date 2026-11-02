Югорчанина приговорили к условному наказанию за хранение конопли и боеприпасов
Жителя Нефтеюганска приговорили к четырем годам лишения свободы условно за незаконное хранение наркотиков и боеприпасов (ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и штрафу 10 тыс. руб., сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Следствие установило, что 37-летний житель на балконе в своей квартире выращивал коноплю. Полиция изъяла оборудование и пакет с частями наркосодержащего растения общей массой свыше 100 г, а также 2,28 г марихуаны. Житель пояснил, что выращивал растения для себя.
Дома у него нашли и изъяли 174 г дымного охотничьего пороха и 113 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Выяснилось, что раньше житель был владельцем такого оружия, однако в прошлом году лицензию аннулировали из-за привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При передаче предметов вооружения гражданин скрыл часть боеприпасов.