«Ижсталь» победила в первом выездном матче после четырех проигрышей «дома»

В составе ижевской команды отличились Долгопятов на 34-й минуте и Кожухов на 49-й. У хозяев шайбу забросил Алексеев на 48-й минуте. «Команда хозяев старалась играть в активный хоккей, нам пришлось много обороняться. Ребята играли, не жалея себя, отдавали все силы. Это трудовая командная победа, которая нужна нам как воздух»,— рассказал на пресс-подходе главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин.