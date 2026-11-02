«Ижсталь» победила в первом выездном матче после четырех проигрышей «дома»
Команда поднялась на одну строчку в рейтинге ВХЛ
Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над воронежским «Бураном» в первом выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В составе ижевской команды отличились Долгопятов на 34-й минуте и Кожухов на 49-й. У хозяев шайбу забросил Алексеев на 48-й минуте. «Команда хозяев старалась играть в активный хоккей, нам пришлось много обороняться. Ребята играли, не жалея себя, отдавали все силы. Это трудовая командная победа, которая нужна нам как воздух»,— рассказал на пресс-подходе главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин.
«Ижсталь» поднялась до 28-й строчки рейтинга ВХЛ, у команды в активе 12 очков. Второй матч выезда пройдет 3 ноября, «сталевары» сыграют с ХК «Тамбов».
Напомним, домашнюю серию ижевская команда завершила четырьмя проигрышами. «Ижсталь» тогда опустилась до 29-го места в таблице ВХЛ.