В Уфе замдиректора зоопарка «Саванна» оштрафовали за неисполнение решения суда

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, с сентября 2022 года по февраль этого года подсудимый умышленно не исполнял вступившее в законную силу решение арбитражного суда об освобождении земельного участка в Советском районе Уфы. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности и привлечение к административной ответственности, он не выполнил требования исполнительного документа.