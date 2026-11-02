В Уфе замдиректора зоопарка «Саванна» оштрафовали за неисполнение решения суда
Мировой судья судебного участка № 3 по Советскому району Уфы оштрафовал на 20 тыс. руб. заместителя директора зоолунопарка «Саванна» Арсена Хачатуряна за неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, с сентября 2022 года по февраль этого года подсудимый умышленно не исполнял вступившее в законную силу решение арбитражного суда об освобождении земельного участка в Советском районе Уфы. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности и привлечение к административной ответственности, он не выполнил требования исполнительного документа.
Кроме того, в этот период подсудимый, создавая видимость исполнения решения, заключал договоры на услуги по содержанию животных, продолжая фактически использовать земельный участок в коммерческих целях.
Как сообщал «Ъ-Уфа», передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Ему разрешили занять участок площадью 8,7 тыс. кв. м на улице Менделеева на безвозмездной основе на пять лет. Когда этот срок прошел, руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок площадью 1,3 га. В ноябре 2021 года арбитражный суд Башкирии отказал компании в иске к управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы о выделении этого участка. Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу зоопарка. Другим решением суда администрацию «Саванны» обязали освободить участок. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, затем мэрия Уфы его отозвала, а спустя два года вновь направила для исполнения.
ООО «Предприятие культуры и отдыха зоолунапарк „Саванна“» зарегистрировано в 2006 году в Пятигорске. Принадлежит Борису и Армену Хачатурянам. В 2020 году чистая прибыль компании составила 3 тыс. руб. при выручке 525 тыс. руб.