Апелляция утвердила оправдательный приговор экс-главе ФКП «Аэропорты Красноярья»
Прокуратуре не удалось добиться отмены оправдательного приговора экс-главе ФКП «Аэропорты Красноярья» Максиму Андраханову. Апелляционная инстанция Красноярского краевого суда оставила решение без изменения, оно вступило в законную силу, сообщили «Ъ-Сибирь» в объединенной пресс-службе судов региона.
В июне Советский райсуд Красноярска оправдал бывшего топ-менеджера авиапредприятия в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признали право на реабилитацию и возмещение ущерба. На пересмотре дела настаивала прокуратура, которая требовала для Максима Андраханова 12 лет лишения свободы.
Следственные органы вменяли экс-главе ФКП «Аэропорты Красноярья» получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии обвинения, управленец получил в общей сложности 27 млн руб. от поставщиков спецтехники и услуг, оказывая им преференции при заключении контрактов.