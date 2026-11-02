Апелляция утвердила оправдательный приговор экс-главе ФКП «Аэропорты Красноярья»

Следственные органы вменяли экс-главе ФКП «Аэропорты Красноярья» получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии обвинения, управленец получил в общей сложности 27 млн руб. от поставщиков спецтехники и услуг, оказывая им преференции при заключении контрактов.