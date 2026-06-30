Суд оправдал экс-главу «Аэропортов Красноярья» по делу о взятках

Суд в Красноярске оправдал экс-гендиректора ФКП «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова в связи с отсутствием состава преступления. Ему вменяли в вину получение взяток (ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 204 УК РФ), присвоение или растрату вверенного имущества (ст. 160 УК РФ) и подкуп должностных лиц (ст. 289 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«После всестороннего изучения материалов дела и исследования представленных доказательств суд пришел к выводу о необоснованности обвинения», — говорится в сообщении. За Максимом Андрахановым признано право на реабилитацию. Сторона обвинения просила приговорить его к 12 годам колонии.

Как писал «Ъ», арестован господин Андраханов был еще в 2017 году вместе со своим заместителем Олегом Шмаковым. По версии следствия, топ-менеджер в 2014–2017 годах брал взятки от владельцев фирм-партнеров при заключении договоров на поставку спецтехники и оказание услуг, а также за общее покровительство. Подношения, считают правоохранители, бизнесмены передавали фигуранту дела как деньгами, так и подарками. Всего, считают следователи, ему таким образом передали денег и имущества на 27 млн руб.

Кроме того, согласно материалам дела, в 2015 году Максим Андраханов организовал хищение около 32 млн руб. у авиакомпании «Турухан». На эту сумму, утверждают следователи, авиаперевозчик оплатил ремонт агрегатов воздушных судов, однако работы фактически выполнены не были. Еще один эпизод касается фиктивного трудоустройства на должность инженера его знакомой. За 2016–2017 годы ей было выплачено более 400 тыс. руб. средств из бюджета «Аэропортов Красноярья».

Александра Стрелкова