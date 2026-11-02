Сентябрь стал рекордным месяцем по продажам новостроек Челябинска в 2026 году
В сентябре 2026 года на рынке первичной недвижимости Челябинска было заключено 1,1 тыс. сделок по договорам долевого участия и купли-продажи. Этот месяц стал рекордным по числу заключенных соглашений с января, сообщает сервис «Объектив.РФ».
Средняя цена квадратного метра в сделках сентября зафиксировалась на отметке 150,8 тыс. руб. Покупали квартиры в новостройках челябинцы в среднем за 6,8 млн руб. При этом по сравнению с августом количество сделок выросло на 66%. Эксперты связывают это с ожидаемым изменением условий семейной ипотеки с 1 октября.