Сентябрь стал рекордным месяцем по продажам новостроек Челябинска в 2026 году

Средняя цена квадратного метра в сделках сентября зафиксировалась на отметке 150,8 тыс. руб. Покупали квартиры в новостройках челябинцы в среднем за 6,8 млн руб. При этом по сравнению с августом количество сделок выросло на 66%. Эксперты связывают это с ожидаемым изменением условий семейной ипотеки с 1 октября.