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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Ярославль

Канал «РСЧС Ярославская область» восстановил работу после взлома

Канал «РСЧС Ярославская область» подвергся взлому. Об этом сообщается в самом канале. В ночь на 2 ноября злоумышленники опубликовали в канале фейковое сообщение.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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«Внимание! Произошел взлом канала РСЧС , предыдущее сообщение было фейковым. На территории Ярославской области угрозы нет»,— сообщил канал в 3:04.
Позднее в канале сообщили, что источник недостоверной информации отключен, работа возобновлена в штатном режиме.
Как сообщил «Ъ», в ночь на 2 ноября хакеры взломали мобильное приложение МЧС России. Пользователям пришли ложные уведомления о якобы запущенных по регионам страны ядерных боеголовках. В ведомстве призвали граждан не поддаваться панике.
Антон Голицын