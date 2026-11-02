Канал «РСЧС Ярославская область» восстановил работу после взлома
Канал «РСЧС Ярославская область» подвергся взлому. Об этом сообщается в самом канале. В ночь на 2 ноября злоумышленники опубликовали в канале фейковое сообщение.
«Внимание! Произошел взлом канала РСЧС , предыдущее сообщение было фейковым. На территории Ярославской области угрозы нет»,— сообщил канал в 3:04.
Позднее в канале сообщили, что источник недостоверной информации отключен, работа возобновлена в штатном режиме.
Как сообщил «Ъ», в ночь на 2 ноября хакеры взломали мобильное приложение МЧС России. Пользователям пришли ложные уведомления о якобы запущенных по регионам страны ядерных боеголовках. В ведомстве призвали граждан не поддаваться панике.