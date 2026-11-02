«Поставщики вынуждены сильнее демпинговать»
Эксперты оценили рост рынка закупок для малого бизнеса Кубани
Объем государственных закупок с преференциями для малого бизнеса и социально ориентированных НКО в Краснодарском крае летом 2026 года за год увеличился на 1,2%, с 25,7 млрд до 26 млрд руб. Однако с учетом инфляции реальный объем рынка мог сократиться, а рост числа заявок сам по себе не свидетельствует об усилении конкуренции, считают отраслевые эксперты. По их мнению, доступ небольших компаний к госзаказу по-прежнему жестко ограничивают дорогие оборотные средства, затраты на исполнение контрактов и необходимость авансировать работы до получения фактической оплаты.
В июне—августе 2026 года на Кубани провели 18,3 тыс. процедур с преференциями для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на общую сумму 26 млрд руб. За аналогичный период прошлого года состоялось 18 тыс. таких процедур на 25,7 млрд руб.
Количество поданных заявок выросло с 41,3 тыс. до 42,2 тыс., а экономия бюджетных средств по итогам торгов — с 2,3 млрд до 2,4 млрд руб. Наибольшие объемы закупались в сфере обрабатывающих производств (12 млрд руб.) и строительных работ (8,2 млрд руб.). Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), проанализированные экспертами РТС-тендер.
Номинальный прирост объемов закупок не означает расширения реальных возможностей малого бизнеса, считает независимый финансовый эксперт Дмитрий Щукин. По его мнению, увеличение показателя на 1% не покрывает инфляцию, поэтому в реальном выражении рынок демонстрирует стагнацию, а среднее число заявок на одну закупку остается неизменным — около 2,3 участника.
«Чтобы оценить картину более объективно, я бы смотрел на другие показатели: насколько снижается цена на торгах, как быстро заказчики оплачивают контракты, сколько среди победителей одних и тех же компаний из года в год. Именно это покажет реальный уровень конкуренции, а не просто общий объем закупок»,— говорит эксперт.
Основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов указывает, что при годовой инфляции около 6% номинальный прирост закупок на 1,2% фактически означает сокращение их реального объема примерно на 5%. Эксперт подчеркивает, что средняя сумма закупки сохраняется на уровне 1,4 млн руб., но ее покупательная способность неуклонно снижается, а компании с опытом исполнения контрактов получают явное преимущество перед новичками.
«Поддержкой для всего малого бизнеса края госзаказ при замедлении экономики не станет: пока закупки с преференциями сжимаются в реальных деньгах, на широкую поддержку рассчитывать трудно. Чтобы оценить положение малого бизнеса объективно, я бы добавил три показателя: долю процедур с одной заявкой, число поставщиков, впервые выигравших контракт за год, и фактический срок оплаты исполненных контрактов»,— предлагает господин Малов.
Доцент кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Наталья Кучковская также отмечает признаки реального сжатия рынка, обусловленные ценовым давлением на подрядчиков. По ее оценке, отраслевая структура закупок отражает устойчивый спрос государства на стройку и обрабатывающие производства (ремонт инфраструктуры, спецодежду, мебель), однако эффект поддержки остается крайне неравномерным и не затрагивает сферу услуг, IT и инноваций.
«Поставщики вынуждены сильнее демпинговать, чтобы забрать контракт. Однако этот тренд имеет обратную сторону: в условиях инфляции жесткое снижение цены на торгах нередко приводит к падению маржинальности до нуля или к рискам неисполнения обязательств»,— пояснила госпожа Кучковская.
Основатель компании «ФерманИИ», эксперт по созданию ИИ-сервисов Аслан Осканов призывает избегать однозначных выводов на основе общего числа заявок, указывая на необходимость полного расчета издержек поставщика. По его расчетам, финансовая модель участия в закупках должна включать проценты по кредитам, плату за банковские гарантии, изъятие средств на обеспечение и резервы на возможные задержки оплаты со стороны заказчиков.
«По приведенным данным нельзя уверенно говорить о том, что конкуренция усилилась. Заявок стало больше, но и процедур тоже. Если опубликованные итоги поделить, то получается примерно две-три заявки на процедуру в обоих периодах. Это грубый ориентир по округленным данным; он не показывает, сколько заявок допустили, сколько было независимых участников и в каких именно закупках выросла активность»,— резюмирует Аслан Осканов.