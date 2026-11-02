«Поставщики вынуждены сильнее демпинговать»

Объем государственных закупок с преференциями для малого бизнеса и социально ориентированных НКО в Краснодарском крае летом 2026 года за год увеличился на 1,2%, с 25,7 млрд до 26 млрд руб. Однако с учетом инфляции реальный объем рынка мог сократиться, а рост числа заявок сам по себе не свидетельствует об усилении конкуренции, считают отраслевые эксперты. По их мнению, доступ небольших компаний к госзаказу по-прежнему жестко ограничивают дорогие оборотные средства, затраты на исполнение контрактов и необходимость авансировать работы до получения фактической оплаты.