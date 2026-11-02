На одного жителя Кубани в 2026 году выделяют около 23 тысяч рублей по ОМС
В 2026 году подушевой норматив финансирования по полису ОМС в Краснодарском крае составляет около 23 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в 2025 году, когда сумма равнялась примерно 21 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
В ведомстве отметили, что система здравоохранения фиксирует рост числа обращений за медицинской помощью в последние годы. Это связано с увеличением населения Краснодарского края, ростом доступности помощи и развитием профилактических программ.
По итогам первого полугодия 2026 года объемы амбулаторной помощи в крае остаются стабильными. Количество посещений в связи с заболеваниями выросло на 0,2%, в неотложной форме — на 12%, число случаев лечения в дневных стационарах — на 8,6%. Число комплексных посещений в рамках диспансеризации увеличилось на 4%, а диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья — более чем на 63%.
Отмечается, что в регионе в программе ОМС участвуют 209 медицинских организаций, в том числе 39 частных. Тарифы на помощь определяются Тарифным соглашением от 26 декабря 2025 года и зависят от вида помощи, профиля и условий оказания.
В 2026 году минздрав края участвует в четырех нацпроектах и 12 региональных проектах. Средства направляют на лекарства и медизделия, оборудование и автотранспорт, капремонты и строительство.