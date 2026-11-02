На одного жителя Кубани в 2026 году выделяют около 23 тысяч рублей по ОМС

По итогам первого полугодия 2026 года объемы амбулаторной помощи в крае остаются стабильными. Количество посещений в связи с заболеваниями выросло на 0,2%, в неотложной форме — на 12%, число случаев лечения в дневных стационарах — на 8,6%. Число комплексных посещений в рамках диспансеризации увеличилось на 4%, а диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья — более чем на 63%.