Золотодобытчика в Челябинской области оштрафовали на 540 тыс. рублей

Помимо этого, сотрудники предприятия самовольно сняли и уничтожили плодородный слой почвы, не поставили на учет объект негативного воздействия на окружающую среду, не провели инвентаризацию источников выбросов и не разработали план их сокращения в периоды неблагоприятных метеоусловий. Отходы производства и бытовой мусор размещались непосредственно на почве без договора с региональным оператором. По итогам проверки прокурор внес представление руководителю компании, в отношении организации и должностных лиц возбуждены административные дела. Сумма штрафов составила 540 тыс. руб.