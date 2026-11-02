Золотодобытчика в Челябинской области оштрафовали на 540 тыс. рублей
Прокуратура Чесменского района выявила нарушения в деятельности ООО «Лондогора». Компания, располагавшая лицензией только на геологическое изучение участка недр, отступила от утвержденного проекта и вела добычу золота без соответствующего разрешения, сообщили в региональной прокуратуре.
Помимо этого, сотрудники предприятия самовольно сняли и уничтожили плодородный слой почвы, не поставили на учет объект негативного воздействия на окружающую среду, не провели инвентаризацию источников выбросов и не разработали план их сокращения в периоды неблагоприятных метеоусловий. Отходы производства и бытовой мусор размещались непосредственно на почве без договора с региональным оператором. По итогам проверки прокурор внес представление руководителю компании, в отношении организации и должностных лиц возбуждены административные дела. Сумма штрафов составила 540 тыс. руб.