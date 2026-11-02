Красноярский «Енисей» одержал первую победу в волейбольной Суперлиге
«Енисей» последним из сибирских клубов мужской волейбольной Суперлиги в минувшие выходные провел матч четвертого тура. В гостях красноярцы одолели МГТУ со счетом 3:1.
Самым результативным игроком в составе гостей стал центральный блокирующий Антон Максимов. Он набрал 22 очка. Для «Енисея» эта победа стала первой в чемпионате в сезоне 2026/2027.
Ранее в этом туре кемеровский «Кузбасс» на своей площадке оказал упорное сопротивление чемпиону России — московскому «Динамо». Хозяева уступили 2:3, причем в четырех сетах из пяти итоговая разница в счете оказалась минимальной. Решающий сет гости выиграли 19:17.
Новосибирский «Локомотив», в свою очередь, обыграл на выезде «Оренбуржье» со счетом 3:1. 21 очко гостям принес их капитан Федор Воронков.