Содержать светомузыкальный фонтан Челябинска будет местный бизнесмен

Подрядчику предстоит до конца октября демонтировать и законсервировать объект, после чего хранить его до конца марта 2027 года. Затем необходимо фонтан вновь установить и обслуживать. Срок окончания работ — конец сентября следующего года. Светомузыкальный фонтан в Челябинске запустили 30 августа 2024 года.