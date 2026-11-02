Содержать светомузыкальный фонтан Челябинска будет местный бизнесмен
Администрация Калининского района Челябинска заключила контракт на содержание плавающего светомузыкального фонтана на реке Миасс с индивидуальным предпринимателем Дмитрием Шишкиным. Стоимость работ оценили в 9,4 млн руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит до конца октября демонтировать и законсервировать объект, после чего хранить его до конца марта 2027 года. Затем необходимо фонтан вновь установить и обслуживать. Срок окончания работ — конец сентября следующего года. Светомузыкальный фонтан в Челябинске запустили 30 августа 2024 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Дмитрий Шишкин зарегистрирован в Челябинске в 2022 году. В его портфеле подрядчика — 17 госконтрактов в основном на обслуживание фонтанов в Челябинской области.