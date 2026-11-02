Валовый региональный продукт Удмуртии увеличится на 2% в 2026 году

Для сравнения, в 2025 году ВРП ожидается на отметке 1,55 трлн руб. Это на 4,1% выше, чем в 2024-м. «На формирование положительной динамики повлиял рост объемов производства в промышленности на 4,7%, в том числе в обрабатывающих производствах — на 12,1%, а также рост оборота розничной торговли на 14,3%, объема продукции сельского хозяйства на 5%»,— говорится в документе.