Валовый региональный продукт Удмуртии увеличится на 2% в 2026 году
и превысит 1,6 трлн рублей
Валовый региональный продукт Удмуртии (ВРП) составил 1,67 трлн руб. в 2026 году, что на 2,3% больше, чем в 2025-м. Такие данные содержатся в Прогнозе социально-экономического развития республики на 2027-2029 годы.
По базовому варианту прогноза ежегодный рост ВРП составит 2,2-2,6%. В консервативном варианте — 0,2-0,5%. Номинальный объем, по прогнозу, к 2029 году достигнет 1,95 трлн руб.
Для сравнения, в 2025 году ВРП ожидается на отметке 1,55 трлн руб. Это на 4,1% выше, чем в 2024-м. «На формирование положительной динамики повлиял рост объемов производства в промышленности на 4,7%, в том числе в обрабатывающих производствах — на 12,1%, а также рост оборота розничной торговли на 14,3%, объема продукции сельского хозяйства на 5%»,— говорится в документе.
Напомним, падение объема инвестиций в экономику Удмуртии по итогам 2026 года ожидается на отметке 29,8%. Показатель составит чуть более 190 млрд руб.