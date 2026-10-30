Инвестиции в экономику Удмуртии могут сократиться почти на 30% в 2026 году

Снижение инвестиционной активности уже фиксируется по итогам первого полугодия 2026 года. За этот период объем вложений составил 74,4 млрд руб., что на 17,6% ниже, чем годом ранее. В правительстве объясняют ожидаемое сокращение удорожанием инвестиционных ресурсов: рост цен на продукцию, затраты и услуги инвестиционного характера прогнозируется на уровне 14%.