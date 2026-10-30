Инвестиции в экономику Удмуртии могут сократиться почти на 30% в 2026 году
Власти ожидают восстановления вложений с 2027 года с ростом до 4% ежегодно
Объем инвестиций в основной капитал Удмуртии по итогам 2026 года может составить 190,3 млрд руб. Это на 29,8% меньше показателя 2025-го в сопоставимых ценах. Такой прогноз содержится в документе о социально-экономическом развитии республики на 2027–2029 годы.
Снижение инвестиционной активности уже фиксируется по итогам первого полугодия 2026 года. За этот период объем вложений составил 74,4 млрд руб., что на 17,6% ниже, чем годом ранее. В правительстве объясняют ожидаемое сокращение удорожанием инвестиционных ресурсов: рост цен на продукцию, затраты и услуги инвестиционного характера прогнозируется на уровне 14%.
Власти рассчитывают на восстановление инвестиционной активности в среднесрочной перспективе. По базовому варианту прогноза, в 2027–2029 годах темпы роста инвестиций составят 3–4% ежегодно. Консервативный сценарий предполагает рост на 0–1%.
Среди факторов, которые должны поддержать инвестиции, в документе названы привлечение федерального финансирования для развития оборонно-промышленного комплекса, списание двух третей задолженности по отдельным бюджетным кредитам и направление высвободившихся средств на инфраструктуру для новых проектов. Также предполагается финансировать строительство социальных объектов за счет республиканского бюджета.
В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 237,7 млрд руб., или 94,9% к уровню 2024-го в сопоставимых ценах. Более половины вложений пришлось на обрабатывающие производства — 50,7%. Еще 16,9% составили инвестиции в добычу полезных ископаемых, 11,3% — в транспортировку и хранение.