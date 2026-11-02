Автобус сгорел в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске сгорел пассажирский автобус МАЗ, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Инцидент произошел 31 октября на улице Промышленной.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:06 — к моменту прибытия пожарных транспорт горел по всей площади. Открытое горение удалось ликвидировать в 18:16, однако автобус оказался полностью уничтожен огнем.
Пожар тушили 11 пожарных и три единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.