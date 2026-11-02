«Сибирь» и «Авангард» проиграли в чемпионате КХЛ

«Сибирь» уступила на своей арене «Нефтехимику» со счетом 1:3. Это было уже третье поражение новосибирцев от нижнекамцев в регулярном первенстве КХЛ в сезоне 2026/2027. Единственный гол хозяев на счету Максима Сушко (во втором периоде при счете 0:2).