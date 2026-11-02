«Сибирь» и «Авангард» проиграли в чемпионате КХЛ
Оба сибирских клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) неудачно провели свои матчи 1 ноября. Поражения потерпели как новосибирская «Сибирь», так и омский «Авангард».
«Сибирь» уступила на своей арене «Нефтехимику» со счетом 1:3. Это было уже третье поражение новосибирцев от нижнекамцев в регулярном первенстве КХЛ в сезоне 2026/2027. Единственный гол хозяев на счету Максима Сушко (во втором периоде при счете 0:2).
«Авангард», в свою очередь, проиграл в Сириусе клубу «Сочи», который идет предпоследним в общей таблице чемпионата. Основное время матча закончилось вничью, а хозяева вырвали победу в овертайме, играя в большинстве, — 2:1.
«В целом команда движется в нужном направлении, но хотелось бы, конечно, чтобы в последних двух матчах мы действовали лучше»,— оценил игру своей команды главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).
Омичи с 22 очками находятся на седьмом месте в турнирной таблице «Восточной» конференции КХЛ. Новосибирцы с 19 очками — на десятом.