Еще десять муниципалитетов Прикамья освободили участников СВО от уплаты земельного налога
В Пермском крае еще десять муниципальных дум установили дополнительные льготы участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает МАХ-канал «На местах».
Решения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога приняли думы Октябрьского, Кишертского, Уинского, Кудымкарского, Осинского, Частинского, Ильинского, Верещагинского, Оханского и Сивинского округов. Заявление на применение льготного налогообложения можно подать по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности.
Ранее с этой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин, рекомендовав всем муниципалитетам Прикамья расширить действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона.