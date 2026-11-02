Еще десять муниципалитетов Прикамья освободили участников СВО от уплаты земельного налога

Решения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога приняли думы Октябрьского, Кишертского, Уинского, Кудымкарского, Осинского, Частинского, Ильинского, Верещагинского, Оханского и Сивинского округов. Заявление на применение льготного налогообложения можно подать по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности.