Производители одежды на Ставрополье потеряли десятки миллионов после пожаров на складах «Вайлдберриз»

До пожаров у бренда «Мисс Лора» было четыре розничных магазина, в том числе в Ставрополе, однако со временем все они закрылись на фоне перехода покупателей на маркетплейсы. Основным каналом реализации продукции стал Wildberries. После потери товарных запасов предпринимательница попыталась перенести продажи на собственный сайт и «Яндекс», использовала рекламу во «ВКонтакте» и таргетированное продвижение, но эти каналы не обеспечили сопоставимого потока заказов. На момент беседы у бренда оставалось около 3 тыс. единиц товара, которые продолжали постепенно продаваться через Wildberries.