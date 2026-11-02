Производители одежды на Ставрополье потеряли десятки миллионов после пожаров на складах «Вайлдберриз»
Два ставропольских производителя одежды оценили совокупные потери из-за пожаров на складах Wildberries в 77 млн руб. Основательница бренда «Мисс Лора» Лариса Камболова оценила свой ущерб, включая упущенную выгоду, в 52 млн руб., основатель семейного бренда Katrin Артур Салихов — в 25 млн руб. Об этом предприниматели рассказали «Ъ-Кавказ».
По словам Ларисы Камболовой, в результате пожаров в июле и августе сгорело 85% товарных запасов ее предприятия. Предпринимательница готовилась к школьному сезону и вложила средства в закупку тканей и производство новой коллекции. После потери готовой продукции у фабрики не осталось достаточных оборотных средств для приобретения нового сырья и запуска следующего производственного цикла. На момент разговора с «Ъ» предприятие не работало около месяца.
Госпожа Камболова сообщила, что знает как минимум еще шесть ставропольских производителей одежды, оказавшихся в сопоставимой ситуации. Приостановка выпуска создала для предприятий и кадровые проблемы: сотрудники, не располагающие финансовой подушкой безопасности и имеющие текущие семейные расходы и кредитные обязательства, стали искать другую работу. Удерживать персонал без возможности обеспечить его занятостью и оплатой труда предприниматели не могут.
До пожаров у бренда «Мисс Лора» было четыре розничных магазина, в том числе в Ставрополе, однако со временем все они закрылись на фоне перехода покупателей на маркетплейсы. Основным каналом реализации продукции стал Wildberries. После потери товарных запасов предпринимательница попыталась перенести продажи на собственный сайт и «Яндекс», использовала рекламу во «ВКонтакте» и таргетированное продвижение, но эти каналы не обеспечили сопоставимого потока заказов. На момент беседы у бренда оставалось около 3 тыс. единиц товара, которые продолжали постепенно продаваться через Wildberries.
Основатель Katrin Артур Салихов также сообщил о потере готовой продукции, которую компания не успела реализовать. В отличие от «Мисс Лора», его предприятию удалось продолжить работу благодаря финансовым резервам и заранее закупленным тканям. Тем не менее после пожаров производство на месяц уходило в отпуск, а затем постепенно восстанавливало загрузку: сначала сотрудники работали три дня в неделю, затем четыре, после чего вернулись к пятидневному графику.
Несмотря на возобновление производства, продажи Katrin остаются примерно на 30% ниже прошлогоднего уровня. Господин Салихов связывает это не только с последствиями пожаров, но и с увеличением расходов на реализацию продукции через маркетплейс. По его словам, за год комиссия Wildberries выросла с 29,5% до 43,5%, одновременно подорожали хранение и логистика. Возможности перейти на другие площадки предприниматель не видит из-за отсутствия альтернативных каналов с сопоставимым объемом продаж.
По оценке Артура Салихова, увеличение расходов отражается на конечных ценах и рентабельности производства. Если год назад брюки можно было продавать примерно на 2 тыс. руб. дешевле при сопоставимой маржинальности, то сейчас их цена достигает 7 тыс. руб. При этом приемлемой для покупателей предприниматель считает стоимость не выше 5 тыс. руб. Повысить зарплаты сотрудникам, по его словам, не удается уже два года.