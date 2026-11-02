На торгах реализуют имущество обанкротившейся пермской агрогруппы «Ашатли»
Спецтехника, принадлежащая ООО «Шляпники» (входит в агрохолдинг «Ашатли»), выставлена на торги, следует из данных «Федресурса». К продаже предлагается четыре трактора и грузовой автомобиль «КамАЗ». Общая стоимость лота составляет 1,18 млн руб. Прием заявок осуществляется с 19 октября до 8 декабря. Электронный аукцион пройдет на площадке «Альфалот».
Один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей «Ашатли» создан в 2004 году. В холдинг входит девять юрлиц (все — ООО): «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.