На торгах реализуют имущество обанкротившейся пермской агрогруппы «Ашатли»

Один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей «Ашатли» создан в 2004 году. В холдинг входит девять юрлиц (все — ООО): «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.