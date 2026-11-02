Замминистра культуры Новосибирской области переведен на пост вице-губернатора

«Михаил Симонян — скрипач, дирижер, советник губернатора и руководитель Сибирского фестивального оркестра. Помимо музыкальной деятельности, Симонян регулярно ездит на фронт и представляет губернатора и правительство Новосибирской области в Донбассе. В 2024 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах»,— сообщали тогда пресс-служба министерства.