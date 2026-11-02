Замминистра культуры Новосибирской области переведен на пост вице-губернатора
Заместителем губернатора Новосибирской области, представляющим регион в Москве, назначен Михаил Симонян. Глава региона Андрей Травников объявил об этом на оперативном совещании 2 ноября.
Губернатор пожелал господину Симоняну «эффективного взаимодействия со всеми федеральными структурами».
Ранее Михаил Симонян работал заместителем министра культуры Новосибирской области. На этот пост он был назначен в августе 2025 года.
«Михаил Симонян — скрипач, дирижер, советник губернатора и руководитель Сибирского фестивального оркестра. Помимо музыкальной деятельности, Симонян регулярно ездит на фронт и представляет губернатора и правительство Новосибирской области в Донбассе. В 2024 году он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах»,— сообщали тогда пресс-служба министерства.