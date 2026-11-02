На границе в Тюменской области с начала года не пропустили 722 тонны продуктов
На российско-казахстанской границе в Тюменской области за десять месяцев 2026 года вернули в Казахстан 95 партий подкарантинной продукции общим весом свыше 722 тонн. Решение о запрете ввоза приняли инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, сообщили в ведомстве.
Контроль осуществлялся на фитосанитарном посту «Казанское» в селе Ельцово. За период с 1 января по 29 октября сотрудники ведомства проверили 949 партий товаров, суммарная масса которых составила 8128 тонн. Основными грузами стали фрукты (57%) и овощи (41%). Доля прочих категорий продукции составила 2,2% от общего объема.
Главными причинами отказа во ввозе стали отсутствие необходимых сертификатов для товаров с высоким фитосанитарным риском, а также наличие в сертификатах недостоверных сведений. Это делало невозможным подтверждение соответствия партий установленным карантинным требованиям.