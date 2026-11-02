На границе в Тюменской области с начала года не пропустили 722 тонны продуктов

На российско-казахстанской границе в Тюменской области за десять месяцев 2026 года вернули в Казахстан 95 партий подкарантинной продукции общим весом свыше 722 тонн. Решение о запрете ввоза приняли инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, сообщили в ведомстве.