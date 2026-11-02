В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников. При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Если вы дома, не выходите на улицу и укройтесь в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не пользуйтесь лифтом и держитесь подальше от окон и дверей.
Если вы на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте подвалы домов или подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановки. Если вы в автомобиле, остановитесь и покиньте машину, спрячьтесь за любым крепким укрытием.
Не выкладывайте фото и видео БПЛА, работы систем ПВО, специальных и оперативных служб в соцсети: противник может использовать эту информацию для корректировки. Сохраняйте спокойствие, ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках.