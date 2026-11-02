Пилота Robinson R66 оштрафовали за незаконный полет над Иркутском
Командира вертолета Robinson R66 привлекли к административной ответственности за незаконный полет над Иркутском. Ему назначен штраф в размере 23 тыс. руб., сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, в сентябре 2026 года авиатор сел за штурвал вертолета в отсутствие соответствующего уведомления службы организации воздушного движения. Кроме того, у воздушного судна истек срок действия сертификата летной годности.
Транспортная прокуратура инициировала возбуждение против пилота административного дела.