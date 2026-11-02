Предновогодняя экспресс-доставка может подорожать на 15%

За январь — первую половину октября 2026 года себестоимость автомобильной доставки в России уже выросла на 13% год к году, говорит директор продукта «ПЭК: Фулфилмент» Михаил Петров. Он связывает это в том числе с ростом стоимости топлива: за год бензин подорожал на 21,4%, до 78,7 руб. за литр. Выросли и затраты на ремонт техники и запчасти — на 14% и 16% за год соответственно, отмечает он.