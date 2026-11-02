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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Сибирь

Глава минприроды Новосибирской области ушел в отставку

Евгений Шестернин возглавлял министерство четыре года
Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин ушел в отставку. Об этом было объявлено на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 2 ноября.

Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

По словам главы региона, министр решил покинуть пост по состоянию здоровья и по личным обстоятельствам. Евгений Шестернин возглавил министерство в октябре 2022 года. До этого, с 2015 года, он работал мэром Бердска — второго по численности населения города области.
И. о. министра назначена заместитель министра Жанна Шурова, которая курирует финансово-экономическую деятельность ведомства.
Валерий Лавский