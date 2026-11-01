ФК «Челябинск» обыграл ярославский «Шинник»

Счет был открыт уже на 3-й минуте матча — пенальти в ворота гостей реализовал лидер атак челябинцев Рамазан Гаджимурадов. В начале второго тайма мяч еще раз пересек линию ворот «Шинника», однако судья усмотрел офсайд у Матвея Урванцева.