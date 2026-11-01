ФК «Челябинск» обыграл ярославский «Шинник»
В очередном матче чемпионата Первой лиги России по футболу ФК «Челябинск» на своем поле встречался с ярославским «Шинником».
Счет был открыт уже на 3-й минуте матча — пенальти в ворота гостей реализовал лидер атак челябинцев Рамазан Гаджимурадов. В начале второго тайма мяч еще раз пересек линию ворот «Шинника», однако судья усмотрел офсайд у Матвея Урванцева.
На 84-й минуте после розыгрыша углового мяч в собственные ворота отправил защитник «Шинника» Максим Караев. 2:0 — победа челябинцев, игравших свой первый матч под руководством нового главного тренера Алексея Мелешина.
После 16 туров ФК «Челябинск» набрал 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.