Глава СКР взял на контроль дело о наезде такси на ребенка в Ульяновске

По данным СКР, в августе 2026 года местная жительница за рулем автомобиля службы такси в состоянии алкогольного опьянения нарушила правила дорожного движения и сбила ребенка в пешеходной зоне. Пострадавшей потребовались медицинская помощь и длительная реабилитация.