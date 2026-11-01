Глава СКР взял на контроль дело о наезде такси на ребенка в Ульяновске
Руководство регионального следствия доложит в центральный аппарат об итогах судебного разбирательства и проверит доводы о нарушениях в организации пассажирских перевозок
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по информации о ДТП в Ульяновске, в котором пострадала шестилетняя девочка. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.
По данным СКР, в августе 2026 года местная жительница за рулем автомобиля службы такси в состоянии алкогольного опьянения нарушила правила дорожного движения и сбила ребенка в пешеходной зоне. Пострадавшей потребовались медицинская помощь и длительная реабилитация.
Предположительно, машина такси была в неисправном состоянии, руководство компании-перевозчика не осуществляло контроль за техническим состоянием транспорта автопарка.
Уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта) уже передано на рассмотрение в суд. Родители девочки опасаются, что фигурантка избежит справедливого наказания.
Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следствия доложить о результатах судебного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, глава СКР обязал силовиков провести процессуальную проверку по изложенным в эфире федерального телеканала фактам нарушений в сфере организации перевозок пассажиров.