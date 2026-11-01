Экс-депутат стал владельцем пермского бизнес-центра
Бывший депутат заксобрания Андрей Агишев стал гендиректором пермского ООО «Проектный офис», говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 28 октября. Ранее этим обществом руководила гендиректор ООО «Аудиторская Компания «Экюрсервис» Светлана Новикова. С начала октября господин Агишев также является владельцем этого ООО, доли были приобретены у ПАО ИК «Ермак», Ирины Галкиной и Татьяны Синициной, говорится в Rusprofile.
ООО «Проектный офис» с уставным капиталом 75 млн руб. занимается сдачей в аренду недвижимости. Так, согласно данным сайта госзакупок, ООО сдает краевому Центру организации закупок бывший офис ИК «Ермак» по адресу, ул. Пермь, Петропавловская, д.53 общей площадью 1 516,6 кв. м., Выручка ООО в 2025 году 15 млн руб., чистая прибыль – 900 тыс. руб.
Андрей Агишев 2010 года он возглавлял ООО «Пермрегионгаз», а до 2011 года был депутатом заксобрания. После ухода экс-депутат в предпринимательской деятельности не участвовал. В 2024 году он возглавил АО «Недвижимость Прикамья».