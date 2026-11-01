Экс-депутат стал владельцем пермского бизнес-центра

Бывший депутат заксобрания Андрей Агишев стал гендиректором пермского ООО «Проектный офис», говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 28 октября. Ранее этим обществом руководила гендиректор ООО «Аудиторская Компания «Экюрсервис» Светлана Новикова. С начала октября господин Агишев также является владельцем этого ООО, доли были приобретены у ПАО ИК «Ермак», Ирины Галкиной и Татьяны Синициной, говорится в Rusprofile.